Площадь пожара в цехе во Владикавказе увеличилась до 700 квадратных метров

Площадь пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где причиной возгорания стал взрыв, возросла до 700 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.
— Площадь возгорания в производственном цеху составляет 700 квадратных метров. Работаем по третьему рангу, — уточнили в управлении.
В результате происшествия пострадали десять человек, пяти из них потребовалась госпитализация. В ликвидации пожара участвует 90 человек и 33 единицы техники.
Ранее пожару был присвоен второй ранг. Сообщалось о троих пострадавших.
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