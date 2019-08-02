Площадь пожара в цехе во Владикавказе увеличилась до 700 квадратных метров

Число пострадавших возросло с трёх до десяти человек. Пятеро из них госпитализированы.

Площадь пожара в цехе по обработке шерсти во Владикавказе, где причиной возгорания стал взрыв, возросла до 700 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии.

— Площадь возгорания в производственном цеху составляет 700 квадратных метров. Работаем по третьему рангу, — уточнили в управлении.

В результате происшествия пострадали десять человек, пяти из них потребовалась госпитализация. В ликвидации пожара участвует 90 человек и 33 единицы техники.

Ранее пожару был присвоен второй ранг. Сообщалось о троих пострадавших.