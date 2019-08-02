Путин поздравил десантников с Днём ВДВ

Представители легендарной "крылатой пехоты" — всегда с честью выполняли свой воинский долг, отметил глава государства.

Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов "крылатой пехоты" с профессиональным праздником — Днём Воздушно-десантных войск. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Служба в ВДВ требует высочайшей компетентности, силы духа и личного мужества. Представители легендарной "крылатой пехоты" всегда с честью выполняли свой воинский долг: и в годы Великой Отечественной войны, и при проведении специальных операций и миротворческих миссий, — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что десантники во все времена свято хранили верность присяге и боевому братству. По его мнению, нынешнее поколение солдат и офицеров ВДВ достойно продолжает заложенные ветеранами славные ратные и патриотические традиции. Путин выразил уверенность, что они и дальше будут самоотверженно защищать интересы Отечества и безопасность россиян.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на время празднования Дня ВДВ не будут отключать фонтаны.