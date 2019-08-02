Минздрав рассказал, в каких регионах скорая помощь самая быстрая

Согласно данным ведомства, почти в 90% случаев медики успевают добраться до пациента менее чем за 20 минут.

Самыми оперативными сотрудниками скорой помощи оказались медики из Ингушетии и Калмыкии. В 99% случаев в этих регионах пациенты ждали приезда врачей менее 20 минут. А вот наиболее худший результат показали Томская, Самарская и Тверская области. Там приезда скорой пациентам приходится иногда дожидаться больше часа. Такие данные публикует Министерство здравоохранения России в статистическом сборнике ведомства за 2018 год.

— Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в процентах: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44), — приводит цитату из сборника РИА "Новости".

В то же время специалисты ведомства отмечают, что скорость оказания помощи больным по сравнению с 2017 годом немного возросла.

Чаще всего за помощью к медикам, согласно данным Минздрава, обращаются жители Чувашской Республики, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов. Реже всего за медицинской помощью обращаются жители Чечни, Карачаево-Черкесии и в Новгородской области.

Как ранее сообщал Лайф, Минздрав также представил статистику по заболеваемости и смертности населения страны от ВИЧ.