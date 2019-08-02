Женщина лишилась рук и ног после того, как её лизнула собака

Началось всё с тошноты и болей в спине, а после визита в больницу открылась страшная правда — организм Мари поразили бактерии-капноцитофаги.

Жительница американского штата Огайо, парикмахер и владелица салона лишилась рук и ног после игры с собственной собакой. Со слюной четвероногого питомца в организм Мари Трейнер попала инфекция.

Сначала у женщины появились тошнота и боли в спине, начались перепады температуры. Она решила, что подхватила грипп, но после обращения в больницу узнала правду. В её организме нашли капноцитофаги — бактерии, которые встречаются в слюне собак и котов. Американку экстренно госпитализировали с сепсисом. Несмотря на усилия врачей, её состояние стремительно ухудшалось, началась гангрена.

Мари было решено погрузить в искусственную кому. После десяти дней медикаментозного сна она очнулась уже без конечностей. Медики были вынуждены пресечь распространение инфекции и избавиться от гангрены единственным методом — ампутировать руки и ноги.

— Это было очень тяжело — обнаружить, что они удалили мне ноги и руки. Тяжело принять это, — рассказала американка в интервью Fox 8.

Врачи считают, что бактерии в организм Мари занесла одна из её собак через небольшую царапину, которая была на руке у хозяйки. По словам американки, питомцы действительно её постоянно облизывают. Сейчас её поддерживает супруг, с которым они прожили более 30 лет. Мужчина кормит Мари, одевает и помогает во всём остальном. Несмотря на пережитое, женщина не винит в произошедшем своих домашних питомцев и мечтает поскорее выйти из больницы, чтобы встретиться с ними.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании чуть не лишилась ноги после того, как приняла джакузи.