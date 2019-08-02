Россиянам порекомендовали заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

Использовать для этого можно кусок непрозрачного скотча или изоленты, а также специальные шторки.

Эксперты "Роскачества" и специалисты по кибербезопасности из Group-IB порекомендовали владельцам ноутбуков заклеивать камеру и микрофон на устройствах для того, чтобы хакеры не смогли за ними подглядывать и подслушивать.

— Если вы не хотите стать жертвой киберпреступника, помимо того, что на вашем компьютере обязательно должен быть установлен антивирус и обновлённое ПО, всё-таки стоит заклеивать камеру и микрофон до востребования. Это увеличит ваши шансы на приватность и спокойствие — даже если к вам подключится хакер, он вас не увидит и не услышит, — говорится на сайте "Роскачества".

Использовать для этого можно кусок непрозрачного скотча или изоленты, а также специальные шторки, которые крепятся на камеру ноутбука и удобно регулируются. При этом специалисты по кибербезопасности рекомендуют отдавать предпочтение именно изолентам, поскольку от скотча остаётся клей, а степень безопасности шторок — под вопросом.

Руководитель Департамента системных решений Group-IB Антон Фишман пояснил, что после взлома компьютера или смартфона хакер получает контроль над устройством, то есть может копировать находящиеся в нём файлы и даже перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения, активировать микрофон и камеру.

По его словам, так работает шпионская программа Pegasus, которая атаковала Android и iOS-гаджеты через уязвимость в старых версиях приложения WhatsApp. При этом, как пояснил Фишман, устройства способны шпионить за владельцами даже при отключённом доступе к камере или микрофону.

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