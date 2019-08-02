Прокуратура признала незаконными постройки, в которые врезался Ан-24 в Бурятии

В результате столкновения самолёта со зданием у ВПП погибли двое и пострадали восемь человек.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура признала незаконно возведёнными постройки вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома в бурятском Нижнеанагарске, в которые в июне при посадке врезался самолёт Ан-24.

— Наличие строений вблизи взлётно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолёта при экстренной посадке и привело к катастрофе, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили представители прокуратуры, разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на участках у аэродрома без согласования с собственником аэродрома выдал руководитель администрации Северо-Байкальского района, чем и нарушил закон. В дальнейшем построенные здания были сданы в эксплуатацию без согласования с Росавиацией.

Материалы проверки прокуратуры были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 27 июня самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ, когда у него отказал левый двигатель. При экстренной посадке он выкатился за пределы ВПП и врезался в здание. Вскоре у него взорвался левый двигатель. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Восемь пассажиров пострадали.

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