ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть. По данным ведомства, злоумышленники планировали завладеть оружием.
— Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщал Лайф, ранее ФСБ сообщила о задержании двух боевиков ИГИЛ* в Татарстане. По данным силовиков, террористы планировали захват заложников и отравление сотрудников МВД и ФСБ.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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