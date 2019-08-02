ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

По предварительным данным, ячейкой руководил житель этого же региона 1999 года рождения.

Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области предотвратило вооружённое нападение на воинскую часть. По данным ведомства, злоумышленники планировали завладеть оружием.

— Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами. Злоумышленник и его сообщники задержаны, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее ФСБ сообщила о задержании двух боевиков ИГИЛ* в Татарстане. По данным силовиков, террористы планировали захват заложников и отравление сотрудников МВД и ФСБ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.