Украинские СМИ назвали имя идеального для США главы офиса Зеленского

Отмечается, что Андреем Богданом недовольны влиятельные люди и в Киеве, и в Международном валютном фонде.

В США хотят видеть во главе администрации Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщили украинские СМИ.

— Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев, — передаёт портал "Страна.ua" слова источника в лоббистских кругах, близких к Госдепу.

Издание отмечает, что в Белом доме видят проблему в лице нынешнего главы офиса президента Андрея Богдана, который якобы связан с бизнесменом Игорем Коломойским.

Отмечается, что Богданом недовольны и некоторые влиятельные люди на Украине и в Международном валютном фонде. Они опасаются, что Коломойский сможет повлиять на решение по национализации "Приватбанка".

Ранее в украинских СМИ появилась информация об отставке Андрея Богдана. Однако позже замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке.