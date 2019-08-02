Украинские СМИ назвали имя идеального для США главы офиса Зеленского

В США хотят видеть во главе администрации Владимира Зеленского исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Об этом сообщили украинские СМИ.
— Это компромиссная фигура, которая целиком устраивает американцев, — передаёт портал "Страна.ua" слова источника в лоббистских кругах, близких к Госдепу.
Издание отмечает, что в Белом доме видят проблему в лице нынешнего главы офиса президента Андрея Богдана, который якобы связан с бизнесменом Игорем Коломойским.
Отмечается, что Богданом недовольны и некоторые влиятельные люди на Украине и в Международном валютном фонде. Они опасаются, что Коломойский сможет повлиять на решение по национализации "Приватбанка".
Ранее в украинских СМИ появилась информация об отставке Андрея Богдана. Однако позже замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке.
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