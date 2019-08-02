Кличко сравнил себя с английской королевой

Градоначальник пожаловался, что в его силах только "возлагать цветы и разрезать ленточки".

Мэр Киева Виталий Кличко посетовал на отсутствие в своих руках исполнительной власти в украинской столице и сравнил себя с английской королевой.

— Когда мэр города не имеет исполнительной власти, то есть влияния на бюджет столицы, на реализацию проектов, с которыми он шёл на выборы, — это абсурд... Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", — пожаловался градоначальник в интервью изданию "РБК-Украина".

По мнению Кличко, отсутствие власти делает его человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на происходящие в Киеве процессы. Мэр заявил о намерении отстаивать своё право на законодательную и исполнительную власть, поскольку именно он "в понимании людей несёт ответственность за всё, что происходит" в украинской столице.

Напомним, что бывший боксёр является мэром Киева с 5 июня 2014 года, а с 25 июня 2014 года возглавляет городскую администрацию. Однако последнего поста он может лишиться. Ранее СМИ узнали о планах офиса президента Украины Владимира Зеленского сместить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.