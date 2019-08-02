Самый старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя

Неисправность зафиксировали 1 августа в 15:45 мск. Аппарат не передавал Земле свои координаты.

На орбите Земли из-за неисправности вывели из работы самый старый спутник системы ГЛОНАСС. Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра и Системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС.

Неисправность зафиксировали 1 августа в 15:45 по мск. Аппарат не передавал Земле свои координаты. Спутник временно вывели на техобслуживание, но проводить его не планируют.

Запуск этого спутника на орбиту был осуществлён 25 декабря 2006 года. Его ввели в эксплуатацию 3 апреля 2007 года. Сейчас в системе ГЛОНАСС работают 23 спутника, однако для глобального охвата земного шара необходимо 24.

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