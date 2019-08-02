Мать — о гибели сына в клинике в Приморье: Его скотчем связывали, вены исколоты

31-летний был отправлен в центр для лечения от алкоголизма, а спустя три дня его нашли мёртвым на полу.

В реабилитационном центре "Расцвет" при загадочных обстоятельствах умер один из пациентов спустя всего три дня после прибытия в клинику, где его пообещали вылечить от алкоголизма. Мать 31-летнего Егора П. считает, что сына накачали несовместимыми лекарствами, из-за чего у него остановилось сердце.

— Егор был против кодирования, каких-то внутривенных вмешательств, я пыталась с самого начала уговорить его на лечение препаратами, но он всегда отказывался. Его устроила альтернатива с реабилитационным центром, и 24 апреля, когда я пришла с работы, он мне сказал, что поедет в центр "Расцвет", — рассказала в беседе с Лайфом женщина.

За лечение сына Мария заплатила директору центра Дмитрию Кондратьеву 40 тысяч рублей и ещё пять тысяч за детоксикацию. Женщина рассказала, что сын ранимый, и просила не применять к нему насилие и сразу сообщить ей, если он захочет отказаться от реабилитации.

В последующие дни Мария с женой сына приезжали в центр, но повидаться с пациентом им не давали. Персонал говорил, что мужчина якобы находится на групповых занятиях. А 27 апреля в 00:49 матери позвонил участковый и сказал, что у сына остановилось сердце. Женщина помчалась в центр и увидела жуткую картину.

— Когда мы поднялись на второй этаж, я была в шоке, там стояли двухъярусные железные кровати, постели отсутствовали, мой ребёнок лежал на полу абсолютно голый. В области запястий и по всем рукам у него были следы. Потом выяснилось, что они его скотчем связывали, он был весь избитый, следы насильственной смерти налицо, весь в гематомах, вены были исколоты. Когда мы стали самостоятельно созваниваться со скорой, там нам сказали, что по адресу, где находился этот реабилитационный центр, всех перехоронили, и это уже не первый случай насильственной смерти, — вспоминает мать.

Собеседница Лайфа говорит, что ей не сразу сообщили о смерти сына. По её словам, когда они приехали в центр, у Егора уже было трупное окоченение. Также, как отметила Мария, экспертиза показала в организме сына два препарата-антагониста, сочетание которых вызывает остановку сердца. Один из них используется как антидепрессант, другой как противоэпилептический. Женщина считает результаты судмедэкспертизы недостаточно точными, по её требованию уже назначена сложная комиссионная экспертиза.

Сейчас убитая горем женщина переживает из-за того, что реабилитационный центр продолжает "лечить" пациентов. Мария намерена добиться его закрытия.