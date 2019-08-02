Отправлен под арест один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

По версии следствия, он во время акции схватил омоновца за лицо. Сам мужчина свою вину отрицает.

Пресненский районный суд Москвы постановил отправить под арест одного из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Кирилла Жукова.

Напомним, что сам Жуков в ходе рассмотрения вопроса о мере пресечения отказался признать вину в насилии в отношении бойца ОМОНа и участии в массовых беспорядках.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, он хватал омоновца за лицо.