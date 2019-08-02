В России будут конфисковать технику, использованную при незаконной рубке леса

Следственным органам поручено выявлять случаи умышленного поджога лесов для сокрытия незаконных заготовок.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации техники, используемой при незаконной рубке леса. Об этом рассказал журналистам сам премьер, прибывший сегодня на остров Итуруп. В правительстве рассчитывают, что таким образом можно решить проблему незаконных лесозаготовок, которая носит масштабный характер в нашей стране.

— Это могут быть различные механизмы, устройства, тракторы, в общем, любая техника, — пояснил Медведев. — Всё это будет изыматься, то есть конфисковаться в доход бюджета по той же схеме, как это делается, например, в отношении орудий незаконного рыбного промысла.

Он добавил, что считает такой подход к решению проблемы незаконной рубки леса "абсолютно справедливым".

Ранее Медведев в ходе совещания в Чите дал поручения выявлять случаи умышленного поджога лесов для сокрытия незаконных заготовок. Исполнителями назначены Генпрокуратура, Следком и МВД РФ.

К слову, председатель СК России Александр Бастрыкин уже распорядился направить сотрудников центрального аппарата ведомства в пожароопасные регионы страны, в том числе в Сибирь и на Дальний Восток. В состав группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты, которые должны установить причины распространения огня.