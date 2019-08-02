Названы регионы — лидеры по количеству абортов

Минимальное же количество прерываний беременности в прошлом году зафиксировали в Москве, Ингушетии и Дагестане.

Больше всего абортов за 2018 год сделали в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Об этом сообщается в статистическом сборнике Министерства здравоохранения за 2018 год.

— Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область — 35,6, Республика Тыва — 34,5, Сахалинская область — 32,2, — говорится в документе.

Минимальное число искусственного прерывания беременности зафиксировали в Москве, Ингушетии и Дагестане.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве закрыли клинику, где аборты делал экономист.