Женщина подбросила бутылку с едкой жидкостью к зданию Минприроды РФ

Женщина подбросила к зданию Министерства природных ресурсов и экологии РФ в столице бутылку с неизвестной едкой жидкостью и фитилём. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник.
Инцидент произошёл на Большой Грузинской улице. По словам собеседника агентства, охрана заметила подозрительную женщину и попыталась её задержать. Тогда она бросила бутылку и сбежала.
— Женщина оставила на крыльце здания Минприроды России бутылку с самодельным фитилём. В ёмкости находилась жидкость с резким химическим запахом, — рассказал источник агентства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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