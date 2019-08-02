Женщина подбросила бутылку с едкой жидкостью к зданию Минприроды РФ

Охранники заметили подозрительную прохожую и попыталась её задержать, тогда она бросила ёмкость и сбежала.

Женщина подбросила к зданию Министерства природных ресурсов и экологии РФ в столице бутылку с неизвестной едкой жидкостью и фитилём. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл на Большой Грузинской улице. По словам собеседника агентства, охрана заметила подозрительную женщину и попыталась её задержать. Тогда она бросила бутылку и сбежала.

— Женщина оставила на крыльце здания Минприроды России бутылку с самодельным фитилём. В ёмкости находилась жидкость с резким химическим запахом, — рассказал источник агентства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.