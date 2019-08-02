Заблудившиеся в сибирском лесу отец и дочь спаслись благодаря истребителям

Военные самолёты в небе над Красноярском делали контрольные вылеты перед авиашоу.

Шум полёта истребителей перед авиашоу помог выбраться из леса 29-летнему Александру и его шестилетней дочери Милане, которые заблудились накануне в районе Чёрной сопки в Красноярской области. Об этом сообщает ТВК.

Отмечается, что отец повёл дочь посмотреть на потухший вулкан 1 августа днём, а вечером они перестали выходить на связь. В лесу у них разрядились телефоны, и они не смогли отыскать обратную дорогу. Чтобы не замёрзнуть ночью мужчина развёл костёр.

Помощь пришла около 11 часов утра от истребителей пилотажной группы "Соколы России". В это время военные самолёты в небе над Красноярском делали контрольные вылеты перед выступлением на акции по контрактной службе в армии. Босой Александр с дочкой на руках вышел на шум полётов. У дороги их нашли спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили группу туристов, пропавшую 29 июля во время сплава на катамаранах по рекам Урик и Даялык.