В СИЗО отправили третьего фигуранта дела о беспорядках в Москве

По версии следствия, он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею.

В Москве Пресненский суд отправил под стражу уже третьего участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы — Самариддина Раджабова.

По версии стороны обвинения, Раджабов кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на представителя власти.

Напомним, ранее Следственный комитет РФ сообщил уже о пятерых задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля. Кириллу Жукову предъявлено обвинение по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни" и "Участие в массовых беспорядках". По версии следствия, во время несогласованного митинга он хватал омоновца за лицо. Жуков отказался признать вину.