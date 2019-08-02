В Старом Осколе пенсионер умер от инфаркта, пока его лечили от воспаления ноги

На следующее утро после госпитализации у пенсионера появились боли в груди, он долго лежал и мучился.

В городской больнице №2 Старого Оскола 67-летний пенсионер умер от инфаркта, пока врачи лечили его от "рожистого воспаления ноги". По словам внука, во время приступа никого из медиков не оказалось рядом.

У Василия П. вечером 19 июля резко подскочила температура до 40 градусов. Скорая доставила пенсионера с "рожистым воспалением ноги" в инфекционное отделение горбольницы. В медучреждении врач подтвердил данный диагноз, после чего дедушке сделали укол антибиотика и жаропонижающего препарата. Ночью пациенту снова стало плохо, а под утро состояние ухудшилось.

— У дедушки под утро начало болеть в нижней части сердца, он там долго лежал и мучился. Врача рядом не было, они там просто напросто спали. Невозможно было найти кого-то, мама бегала и только к утру смогла обратить внимание врача, который с недовольным лицом согласился осмотреть, — рассказал Лайфу Руслан Караваев.

Спустя несколько часов пациент умер. Согласно результатам вскрытия, от инфаркта миокарда. Родственники сразу же обратились в следственные органы.

В СК по Белгородской области сообщили Лайфу, что по факту смерти мужчины проводится проверка. Разбирается в причинах трагедии также региональный департамент здравоохранения и социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что в реабилитационном центре "Расцвет" во Владивостоке при странных обстоятельствах умер 31-летний пациент. Мать умершего рассказала Лайфу, что сына связывали скотчем и пичкали несовместимыми лекарствами.