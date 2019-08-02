Прямая трансляция: День ВДВ в парке Горького в +14 ℃

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Сегодня отмечается День Воздушно-десантных войск. В парке Горького начался большой праздничный концерт, а всех желающих угощают на полевой кухне.

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