Горы у "полюса холода" в Якутии завалило снегом — видео

Первый день августа в Оймяконском районе Якутии выдался далеко не летним. Местные жители показали на видео, что горы там завалило снегом.

Пользователь "Инстаграма" сняла, как едет на машине, а вокруг покрытые белым полотном склоны с елями.

— Оймяконский район, первое августа, — прокомментировала она эти кадры.

Отметим, что на территории нынешнего Оймяконского района в прошлом веке зарегистрировали самую низкую температуру в Северном полушарии, по разным данным, температура –67,7 °C или –71,2 °C.

Напомним также, что пока в Оймяконском районе республики хозяйничает зима, Момский, Верхоянский, Жиганский, Сунтарский и Усть-Алданские страдают от лесных пожаров. В этих пяти районах с 1 августа действует режим ЧС.