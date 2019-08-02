ВЦИОМ: Большинство россиян одобряют разгон несогласованных акций

По мнению политологов, основной замысел организаторов незаконных митингов провалился: им не удалось добиться подмены понятий. Респонденты показали, что уверенно ориентируются в ситуации и разбираются, кто есть кто.

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал отношение респондентов к разгону незаконных акций протеста, которые проходили в столице 14 и 27 июля. Оказалось, что действия властей в ситуации несанкционированного митинга получили поддержку 61% опрошенных москвичей и 69% россиян. Таковы результаты опроса, опубликованного в пятницу на сайте ВЦИОМ.

Причём каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Противоположного мнения придерживается лишь 29% опрошенных горожан.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии Лайфу признаётся, что ожидал большего числа респондентов, которые открыто поддержали бы разгон массовых акций. А результаты опроса он связывает с традиционной добросердечностью русского народа.

— Всё-таки добрый у нас народ, добрый, — отмечает эксперт. — Я ожидал большего количества людей, которые бы поддерживали репрессии против проявления подобного экстремизма на улицах Москвы, как это, собственно, происходит в ведущих столицах мира, таких как Париж, Нью-Йорк, Лондон. Там в подобных обстоятельствах правоохранители и власти действуют гораздо жёстче, чем московский ОМОН.

Тем не менее, по словам политолога, результаты опроса показывают, что попытка лидеров протестного движения создать провокацию, возбудить правоохранителей на жёсткую реакцию, перемешать все смысли и "запудрить всем мозги" провалилась.

— Опрос доказал, что москвичи вполне себе ориентируются в ситуации и разбираются, кто есть кто, — добавил Мартынов.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил уже о пяти задержанных участниках несанкционированной акции 27 июля. Всего же, по данным следствия, к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в Москве причастно более десяти человек.

Сегодня суд отправил под арест уже двоих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве.