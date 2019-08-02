Учёные назвали основную причину развития рака

По данным специалистов, проблемы кроется на генном уровне, в частности в мутациях внутри цепочки ДНК.

Дисфункция гена TP53 названа одной из главных причин развития раковых опухолей в человеческом организме. Именно этот ген отвечает за остановку роста и деление клетки при её повреждении или стрессе, говорится в исследовании американских учёных из Медицинского колледжа Бейлора, опубликованного на портале EurekAlert!.

В публикации говорится, что для установления этого факта исследователям пришлось изучить 10 225 образцов тканей, представляющих 32 типа раковых опухолей, и сравнить их ДНК с 80 тысячами различных мутаций, данные о которых собирались учёными на протяжении примерно 30 лет. Обнаружена четкая зависимость между наличием мутаций в гене и выживаемостью пациента — присутствие мутации значительно снижало второй показатель. В частности, у 91% пациентов, больных раком, были зафиксированы дефекты в обеих копиях гена TP53. Притом чаще всего эти дефекты возникали из-за дупликации первой дефектной копии.

Аналогичную причинно-следственную связь продемонстрировали ещё четыре гена, однако влияние TP53 было признано основным.

Как подчеркивают учёные, обнаружение этой зависимости поможет учёным в разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.

Как сообщал Лайф, ранее американские врачи опубликовали исследование о том, какие витамины помогут снизить вероятность развития рака кожи.