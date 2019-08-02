В Нижнем Новгороде сломавшиеся качели повредили девочке позвоночник

ЧП произошло, когда она раскачивала свою подругу. Перекладина сильно ударила по спине ребёнка.

В Московском районе Нижнего Новгорода на 13-летнюю девочку упали качели, на которых находилась её подруга.

По факту травмирования ребёнка следователи проводят проверку. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

Девочку госпитализировали. Ей диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Отмечается, что она жительница Подмосковья. По данным местных СМИ, девочка в момент ЧП раскачивала подругу. Переломившаяся перекладина сильно ударила ей по спине.

Ранее Лайфт сообщал, что на Урале девочка распорола ногу о сломанные качели, забытые коммунальщиками.