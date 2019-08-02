Число арестованных по делу о беспорядках в Москве выросло до четырёх

В ходе заседания Миняйло заявил, что хотел принять участие в акции, но не успел.

Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября четвёртого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре столицы 27 июля — Алексея Миняйло. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

— Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Миняйло меру пресечения в виде ареста до 27 сентября, — огласила вердикт судья.

Миняйло предъявлено обвинение по статье "Участие в массовых беспорядках". Вину в ходе заседания он отказался признать. По словам арестованного, он хотел принять участие в акции, но не успел — его якобы задержали при подходе к месту проведения. Миняйло заявил, что никакой опасности не представляет.

Ранее сегодня аналогичные решения были приняты в отношении Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.