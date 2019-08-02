Запашный прокомментировал Лайфу шквал критики в адрес цирка слонов

По мнению дрессировщика, видео с купанием животных лишь подтверждает, что над ними не издеваются.

После появления видео купания двух слонов на обычном пляже в Калининградской области в региональном центре организовали сбор подписей за запрет выступления цирка шапито, которому принадлежат животные. По мнению активистов, носатых артистов жестоко эксплуатируют ради "Шоу слонов" и содержат в ужасных условиях.

Размещённая в Сети петиция уже набрала около 100 тысяч подписей, однако у неё есть и противники, среди которых известный российский дрессировщик Эдгард Запашный. Как рассказал артист Лайфу, именно это видео с купающимися слонами и служит лучшим примером того, что о слонах заботятся.

— Имидж, который создаётся вокруг цирковых артистов, что слоны переезжают в неимоверных каких-то там тесных фурах, что над ними издеваются и они целый день стоят прикованные, привязанные, измождённые, их морят голодом, — это всё не соответствует действительности. Слоны — это громадные дети, которые привязаны к своему дрессировщику на протяжении всей своей жизни. И слоны, которые находятся в Калининграде. Я знаю этого дрессировщика, его зовут Сергей, он просто-напросто живёт с этими слонами, и уже последние 20 лет у него даже отпусков не бывает, несмотря на наличие маленького собственного ребёнка, — заявил Запашный.

Дрессировщик пояснил, что слонов часто вывозят на подобного рода прогулки, купания. Он лишь предложил, чтобы не причинять никому неудобств, подобные выезды всё же согласовывать.

— Мы сейчас в таком современном мире с вами живём, что, что бы человек ни делал, всё равно будет плохо. То есть любые действия сейчас подвергаются критике, и Интернет даёт возможность. Я считаю, что это несправедливо. Я не знаю, на каком пляже купаются слоны, но я рад, что слоны купаются! Я желаю здоровья Сергею и его великолепным двум слонихам, которые к нам в своё время приехали из Польши, — отметил Эдгард Запашный.

Также он рассказал, что обеим слонихам по 40 лет, и как минимум лет 20 они дрессировались и слышали польскую речь. Лишь недавно они стали знакомиться с русским языком.

Как сообщал Лайф, если цирковые слоны смутили посетителей пляжа в Калининградской области, то появление слонов на одной из улиц Якутска в июле вызвало у некоторых местных жителей небольшой шок. Оказалось, больших животных привёз в город также гастролирующий цирк.