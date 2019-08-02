В Уфе десантники с песнями въехали в мусоровоз

По словам очевидцев, "крылатые пехотинцы" перед этим сигналили водителю большегруза, требуя их пропустить.

В Уфе празднующие День ВДВ десантники въехали на легковом автомобиле в мусоровоз. По данным региональной редакции "Вестей", ДТП случилось около парка Победы в Калининском районе города.

Очевидцы рассказали, что в момент столкновения с грузовиком "крылатая пехота" распевала песни. Десантники некоторое время ехали за грузовиком и сигналили, прося уступить им дорогу. Затем большегруз резко затормозил и легковушка со знамёнами в него влетела.

Ранее врачи предостерегли десантников от традиционной забавы на День ВДВ — купания в фонтанах. Медики рассказали, чем чреваты подобные омовения.