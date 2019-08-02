По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны ещё пять человек

Судебное заседание об избрании меры пресечения новым фигурантам назначено на 5 августа.

По делу о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы задержаны ещё пять подозреваемых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— В понедельник (5 августа) будет избираться мера пресечения в отношении ещё пятерых фигурантов дела, — уточнил собеседник агентства.

Ранее сегодня Пресненский суд Москвы арестовал до 27 сентября четырёх фигурантов дела о массовых беспорядках — Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.