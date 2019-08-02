Maruv в образе гейши запела на русском языке

Украинская певица Maruv представила новую песню "Между нами" на русском языке и выпустила к ней клип. Об этом сообщили в звукозаписывающей компании Warner Music Russia.
— Она смело экспериментирует не только с жанром и языком исполнения, но и с вокалом, демонстрируя способность познавать новые территории в рамках своего творчества. "Между нами" ознаменовывает новый этап в карьере певицы, — отметили в студии.
В ролике к новой композиции Maruv предстала в образе гейши — в откровенном кимоно, с выполненными в японском стиле веером и зонтиком.
Ранее украинская певица сообщила, что после концерта в Москве её шантажируют украденной маской.
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