Maruv в образе гейши запела на русском языке

Клип на композицию под названием "Между нами" назвали новым этапом в творчестве артистки.

Украинская певица Maruv представила новую песню "Между нами" на русском языке и выпустила к ней клип. Об этом сообщили в звукозаписывающей компании Warner Music Russia.

— Она смело экспериментирует не только с жанром и языком исполнения, но и с вокалом, демонстрируя способность познавать новые территории в рамках своего творчества. "Между нами" ознаменовывает новый этап в карьере певицы, — отметили в студии.

В ролике к новой композиции Maruv предстала в образе гейши — в откровенном кимоно, с выполненными в японском стиле веером и зонтиком.

Ранее украинская певица сообщила, что после концерта в Москве её шантажируют украденной маской.