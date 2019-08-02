Лукашенко поручил ускорить работу по визовым вопросам с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министрам ускорить работы по визовым вопросам с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи лидера страны с членами кабмина.
— В ближайшее время МИД внесёт свои предложения главе государства, — приводит слова Румаса БелТА.
Премьер уточнил, что аналогичное поручение дано по поводу визовых вопросов с Евросоюзом.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что РФ и Белоруссия уже до конца года могут утвердить соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.
Что касается Лукашенко, то недавно он заявлял, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
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