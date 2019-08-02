Лукашенко поручил ускорить работу по визовым вопросам с Россией

Ранее сообщалось, что соглашение о признании виз для граждан третьих стран может быть утверждено уже в этом году.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министрам ускорить работы по визовым вопросам с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи лидера страны с членами кабмина.

— В ближайшее время МИД внесёт свои предложения главе государства, — приводит слова Румаса БелТА.

Премьер уточнил, что аналогичное поручение дано по поводу визовых вопросов с Евросоюзом.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что РФ и Белоруссия уже до конца года могут утвердить соглашение о взаимном признании виз для граждан третьих стран.

Что касается Лукашенко, то недавно он заявлял, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.