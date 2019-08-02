На Урале после столкновения сгорели грузовик и легковушка, погиб один человек

ДТП произошло из-за того, что водитель грузового автомобиля Volvo выехал на встречную полосу.

В Челябинской области на трассе М5 столкнулись грузовой автомобиль Volvo и легковушка Honda. После аварии обе машины сгорели.

Как сообщает портал URA.RU, водитель автомобиля Honda скончался на месте. Водителя грузовика c многочисленными травмами доставили в больницу с ожогами.

Отмечается, что ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля Volvo выехал на встречную полосу. На участке дороги, где произошло столкновение, повреждено восемь метров барьерного ограждения.

А ранее сегодня пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье.