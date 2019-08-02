Демограф объяснил большое количество абортов в трёх регионах

По мнению Крупнова, к искусственному прерыванию беременности чаще прибегают в субъектах, в которых с контрацепцией какие-то проблемы.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал два основных фактора, которые влияют на количество абортов в российских регионах.

По его мнению, это отношение жителей к контрацепции и то, как в регионе традиционно относятся к вопросу о беременности.

— Работают два фактора — традиционность отношения к абортам и вопрос, связанный с наличием качественной медицинской помощи и развитием контрацепции, — пояснил демограф в беседе с НСН.

Этим же он объясняет относительно небольшое количество абортов в Москве. Жители столицы лучше проинформированы о контрацепции.

Как ранее писал Лайф, больше всего абортов за 2018 год сделали в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области.