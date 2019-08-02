Демограф объяснил большое количество абортов в трёх регионах

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал два основных фактора, которые влияют на количество абортов в российских регионах.
По его мнению, это отношение жителей к контрацепции и то, как в регионе традиционно относятся к вопросу о беременности.
— Работают два фактора — традиционность отношения к абортам и вопрос, связанный с наличием качественной медицинской помощи и развитием контрацепции, — пояснил демограф в беседе с НСН.
Этим же он объясняет относительно небольшое количество абортов в Москве. Жители столицы лучше проинформированы о контрацепции.
Как ранее писал Лайф, больше всего абортов за 2018 год сделали в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области.
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