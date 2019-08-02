В Госдуме объяснили, зачем Трампу нужны новые санкции против России

Американский лидер использует их в качестве инструмента внутренней политики: для баланса интересов.

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, осознаёт бесполезность антироссийских санкций, однако ему необходимо удовлетворить требования демократов, и потому он снова на это идёт. Такую точку зрения порталу "360" высказал зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Есть определённая позиция сената относительно санкций с Россией. Мы знаем про "Северный поток — 2". Ему просто в этой внутренней игре с демократами надо поддерживать свои позиции — не более, — считает он.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух американских официальных лиц сообщило, что Трамп якобы подписал новый пакет антироссийских санкций, связанных с "делом Скрипалей". Но официальной информации на этот счёт пока нет.

Кроме того, комитет Сената США на днях проголосовал за санкции против "Северного потока — 2". Документ накладывает ограничения на суда, занимающиеся укладкой газопровода, а также на связанных с этим юридических и физлиц. Теперь законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, затем в палате представителей, и лишь после этого он поступит на подпись президенту Дональду Трампу.