Эксперт рассказал Лайфу, почему бесполезен совет заклеивать камеры на гаджетах

По словам специалиста, даже выключение смартфона не даёт стопроцентной гарантии того, что ваш разговор с кем-либо не будет записан, если гаджет оказался рядом.

Решение заклеивать камеру и микрофон на ноутбуках, других компьютерах и гаджетах — правильное, если владелец устройства хочет защитить свою личную информацию от хакеров, как ранее советовали специалисты "Роскачества". Ещё надёжнее — отключать камеры и микрофоны. Однако фактически такие меры могут серьёзно ограничить использование устройства, что делает использование техники нецелесообразным. Такое мнение Лайфу высказал эксперт по конкурентной разведке, профессор, член международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, специалист по кибербезопасности Евгений Ющук.

— Эти все технологии, они используются людьми для удобства и если идти по пути заклеивания камер и микрофонов, то вы же не сможете ими пользоваться и тогда, когда вам это надо. Причём если камерой люди пользуются, предположим, не так часто, то микрофон нужен довольно регулярно, особенно в смартфонах. Вот мне не очень понятна рекомендация заклеить микрофон в смартфоне, потому что это делает смартфон устройством для просмотра кино. В принципе, существуют программы, в том числе бесплатные, которые позволяют программно отключать камеры в смартфонах, — пояснил эксперт.

Также, по словам Евгения Ющука, если намечается приватный разговор, то смартфон лучше оставить в соседнем помещении, потому что даже выключение устройства не даёт 100%-ной гарантии, что гаджет его не запишет.

— Поэтому я думаю, что для обывателя это бессмысленные советы, а для людей, которым действительно необходимо что-то скрывать от несанкционированной прослушки или просмотра время от времени, наверное, они полезны, правда, такие люди, они и так знают, что им для этого надо делать, — заявил специалист по кибербезопасности.

Как сообщал Лайф, эксперты "Роскачества" и специалисты по кибербезопасности из Group-IB порекомендовали владельцам ноутбуков заклеивать камеру и микрофон на устройствах для того, чтобы хакеры не смогли за ними подглядывать и подслушивать.