В челябинском контактном зоопарке убили половину питомцев

На тушах обнаружили ножевые порезы и следы от зубов. Владельцы считают, что за нападением стоит человек с собакой.

В челябинском контактном зоопарке "Райский уголок" в ночь на 2 августа перерезали половину питомцев — поросят, морских свинок, гусей, уток и кролика. Тела растерзанных животных нашли утром работники. О произошедшем рассказала хозяйка "Райского уголка" Эльвира Шаймухаметова.

— Мы тут вообще все в шоке. Катастрофа у нас. Гуси наши — любимчиками были. Мы когда приходили в зоопарк, они нас встречали. А тут тишина. Гусям было по десять лет, Гансу с Гердой. Утки и морские свинки — там вообще половина беременные были, — рассказала она 74.ru.

Сначала сотрудники решили, что животных растерзали бродячие псы. Но ветврач заметила на тушах убитых поросят ножевые ранения. В зоопарке считают, что за жуткой расправой стоит человек с собакой. Полиция с этой версией не согласна. По мнению правоохранителей, на животных могла напасть куница.

Ранее сообщалось, что посетитель зоопарка в казахстанском Шымкенте оседлал жирафа с криком "Он мой братишка!".