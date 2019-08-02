Кокорин и Мамаев попросили отпустить их условно-досрочно

Они осуждены на 18 и 17 месяцев заключения. Дата рассмотрения ходатайства ещё не определена.

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подали ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает АГН "Москва".

— Сегодня, 2 августа, в суде зарегистрированы заявления Александра Александровича Кокорина, Павла Константиновича Мамаева и Кирилла Кирилловича Кокорина об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, — приводит агентство сообщение Алексеевского районного суда.

Пока дата рассмотрения этого ходатайства не назначена.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно.

Очевидно, в колонии они не унывают. Даже нашли плюсы в условиях нахождения за решёткой.