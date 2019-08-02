Парусник "Седов" зашёл в Мурманск, преодолев семибалльный шторм

Рейс выдался непростым, но находившиеся на борту курсанты смогли достойно себя проявить в экстремальных условиях.

Парусный барк "Седов", на борту которого было 111 курсантов из морских учебных заведений Мурманска, Архангельска, Астрахани, Калининграда и Санкт-Петербурга, зашёл в порт Мурманска впервые с 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Парусник должен был прибыть в порт на пару дней раньше, но в пути попал в семибалльный шторм. По словам капитана судна Евгения Ромашкина, в экстремальных условиях курсанты проявили себя с наилучшей стороны — и благодаря слаженным действиям экипажа барк без потерь дошёл до Мурманска, — рассказали в региональном кабмине.

Учебный четырёхмачтовый барк в некогда родном порту встретили торжественным маршем. Парусник предстал перед ними в историческом облике — перекрашенным из чёрного в белый цвет, с красным кантом по бортам.

Парусник был спущен на воду в 1921 году в Германии под именем "Магдалена", а в 1945 году передан Советскому Союзу в качестве репарации. Тогда же судно переименовали в честь полярного исследователя Георгия Седова. Четырёхпалубный барк занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней парусных судов. Его длина составляет 117,5 метра, а площадь парусов — 4192 квадратных метра, он рассчитан на 320 членов экипажа.