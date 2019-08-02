Префектура ЦАО Москвы отказала в проведении пикетов 3 августа

Отказ мотивировали тем, что были нарушены сроки подачи заявок на проведение массовых мероприятий.

Из-за нарушения сроков подачи заявок префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала организаторам нескольких пикетов. Изначально они планировали провести свои акции на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры, заявления были поданы менее чем за три дня до проведения запланированного массового мероприятия, что противоречит закону.

— В связи с нарушением предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" сроков подачи (менее трёх дней до даты проведения мероприятия) уведомлений, в соответствии с ч. 5 ст. 5 указанного закона организатор не вправе проводить его, — пояснили представители столичных властей, добавив, что организаторы об отказе были уведомлены.

Как сообщал Лайф, ещё одна акция не была санкционирована, поскольку сами организаторы отказались от предложенного им места — на проспекте Сахарова, где ранее неоднократно проходили их же акции. После этого представители Либертарианской партии прекратили переговоры с мэрией Москвы относительно акции протеста 3 августа.

По мнению члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, представителям оппозиции изначально не нужны были переговоры с властями по поводу согласования акции 3 августа. По его словам, задача оппозиции — сохранить градус ненависти.