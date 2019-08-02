Очевидец заявил Лайфу, что пациент частной клиники в Приморье умер после побоев

По словам мужчины, в качестве наказания за провинность персонал заставлял пациентов переписывать книгу мелким почерком, а "злостные нарушители" попадали в "группу спецназа".

Пациент реабилитационного центра "Расцвет" во Владивостоке лежал связанный на кровати и умирал в присутствии примерно восьми человек. Остальные клиенты клиники не развязывали 31-летнего Егора П. из страха перед персоналом. Об этом рассказал Лайфу один из свидетелей смерти мужчины, бывший пациент "Расцвета" Семён Г.

— Я там пробыл три месяца. С 11 или 12 апреля по 11 июля. Я с Егором был там до того момента, пока он не умер. Человек пытался сбежать оттуда, но его никто не собирался отпускать, его хотели там удержать, его избили и связали. И он лежал всю ночь на кровати — до того момента, пока не умер. Это было при мне. Я не отвязал его, потому что был настолько испуган, что никак не мог противодействовать тем людям, которые это сделали, — вспоминает Семён.

По его словам, в роковую ночь в комнате находилось около восьми пациентов, а во всём центре — около 25 человек. Семён говорит, что Егора буквально удерживали в плену — не давали связаться с родными и внешним миром. Он начал ругаться, биться о железную кровать и требовать отпустить его. Собеседник Лайфа считает, что погибшего удерживали из-за денег. Каждый месяц реабилитации стоит 40 тысяч рублей.

Семён описал методы лечения в центре как фашистские. По его словам, за отклонения от расписания пациентов жестоко наказывали и унижали. К примеру, однажды он уснул на лекции и ему пришлось стоять целые сутки. Также в качестве наказания мужчин одевали в женское платье и заставляли ходить в таком виде несколько дней.

Другой пациент клиники, Василий И., подтвердил слова Семёна. По его словам, в качестве наказания за провинность персонал также не давал пациентам спать всю ночь, их заставляли переписывать книгу мелким почерком, а "злостные нарушители" попадали в "группу спецназа".

— У них был особый распорядок дня, они вставали в пять утра, делали два часа зарядку. Если что-то, по мнению волонтёров, они делали неправильно, они приседали в течение дня до 40–50 тысяч раз. Провинности могли быть самые разные: во время лекции, например, залипнуть и закрыть глаза, — рассказал он Лайфу.

Как писал Лайф, Егор П. умер спустя всего три дня после прибытия в реабилитационный центр. Встретиться с пациентом родственникам не давали два дня, а на третью ночь матери сообщили страшную весть: у мужчины остановилось сердце.