После публикации Лайфа прокуратура начала проверку по поводу невыплат пожарным

Надзорное ведомство направило соответствующие запросы всем предполагаемым работодателям.

Прокуратура Иркутской области поблагодарила Лайф за помощь в установлении факта невыплаты заработной платы местным пожарным.

— Спасибо Вам большое, очень помогли, — отметили в ведомстве.

Прокуратура направила соответствующие запросы всем предполагаемым работодателям. Информация поступит к началу следующей недели и — будет уже чётко понятно, в отношении кого будет проводиться проверка по данному факту.

Напомним, ранее супруга пожарного, который работает в Киренском отделении Иркутской базы авиационной охраны лесов, заявила, что её муж не получил аванс за июль, хотя находится на тушении лесных пожаров с 23 июня.