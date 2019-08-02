На складе мебельной фабрики в Одинцове вспыхнул крупный пожар — видео

88

По оценке сотрудников МЧС, площадь возгорания может составлять до 500 квадратных метров.

В подмосковном Одинцове пожарные борются с крупным пожаром в промзоне. Горит склад мебельной фабрики на улице Баковской. Столб густого чёрного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщал Лайф, ранее крупный пожар произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. Пострадало как минимум три человека.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×