На складе мебельной фабрики в Одинцове вспыхнул крупный пожар — видео

В подмосковном Одинцове пожарные борются с крупным пожаром в промзоне. Горит склад мебельной фабрики на улице Баковской. Столб густого чёрного дыма виден за несколько километров от места происшествия.
— Привлекаемые силы и средства: шесть единиц техники, 23 человека, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщал Лайф, ранее крупный пожар произошёл в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. Пострадало как минимум три человека.
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