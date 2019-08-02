В СПЧ призывают воздержаться от участия в несогласованном митинге 3 августа

В полиции также предупредили, что будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Член Совета по правам человека Игорь Борисов призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от участия в незаконной акции протеста, которая может пройти уже завтра, 3 августа. Правозащитники опасаются провокаций, которые зачастую происходят на таких мероприятиях.

— Мы, члены Совета, призываем москвичей и гостей столицы воздержаться от незаконных действий и не поддаваться на провокации, — приводит слова Борисова РИА "Новости".

В прокуратуре и полиции также предупредили, что участие в несогласованном мероприятии, как и его организация, является нарушением закона. Правоохранители заявили, что будут "оперативно реагировать" на правонарушения и предпримут меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

Ранее стало известно, что число арестованных за несанкционированную акцию 27 июля достигло 88 человек. Кроме того, назначено более 300 штрафов, а два человека были привлечены к обязательным работам.