Пьяный водитель напал на сотрудников ДПС в Кирове — видео

Неадекватный мужчина уговорил полицейских снять с него наручники, а затем накинулся на одного из них.

В Кирове водитель напал на группу сотрудников ДПС, которые его задержали в состоянии алкогольного опьянения. 26-летний Александр был недоволен тем, каким образом его остановили полицейские.

Нарушитель ехал по Производственной улице, где его настигла проверка. Мужчину заковали в наручники, но после уговоров их сняли, чтобы Александр мог достать документы из машины. Сразу после этого он начал кричать и замахиваться на сотрудников ДПС, а затем накинулся на одного из них и сбил с его головы фуражку.

Неадекватного водителя повалили на землю и снова заковали в наручники. Теперь помимо штрафа за езду в пьяном виде нарушителю грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что несколько молодых людей избили полицейского в Уфе и отобрали у него табельное оружие.