В Екатеринбурге Илью Муромца нарядили в тельняшку на День ВДВ

По словам администрации парка, в котором расположена скульптура, это уже стало доброй традицией.

На Урале День воздушно-десантных войск отмечают не только десантники, но и Илья Муромец. Скульптуру русского богатыря, установленную в парке "Таганская слобода" в Екатеринбурге, одели в тельняшку в честь празднования 89-й годовщины образования легендарного рода войск.

— Каждый год администрация парка переодевает Илью Муромца в тельняшку уже больше пяти лет (существует традиция), — рассказал РИА "Новости" директор парка Василий Овсеенко.

Как отметил Овсеенко, данный жест — способ администрации парка поздравить всех, кто служил в воздушно-десантных войсках, с их праздником.

Однако иных тематических мероприятий, праздничных гуляний в парке не предвидится, уточнили в администрации. Кроме того, на территории парка даже нет фонтана, в котором десантники по традиции праздника могли бы искупаться.

Как сообщал Лайф, а в Москве десантники искупались в столичных фонтанах, даже несмотря на прохладную погоду. Врачи предупредили об опасностях такой затеи.