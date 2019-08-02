Умерла любимая певица Хрущёва и Брежнева

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла в 83-летнем возрасте после продолжительной болезни. Скорбную весть сообщил театр "Русская песня".

— Тёплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто её знал и любил, — приводит сообщение театра портал "Дни.ру".

Худрук "Русской песни" Надежда Бабкина и её коллектив выразили соболезнования родным и близким советской певицы.

Александра Стрельченко работала в Липецкой филармонии, с 1964 года стала солисткой "Москонцерта", где возглавляла мастерскую народного творчества. Он была любимой певицей Никиты Хрущёва и Леонида Брежнева. Артистку даже называли королевой народной песни.