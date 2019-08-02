В Союзе десантников заявили Лайфу, что в фонтанах купаются "дурачки пьяные"

Глава исполкома уверен, что на самом деле такой традиции нет, так как бойцы ВДВ — не моряки.

Председатель Исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев заявил Лайфу, что забава купаться в фонтанах на День ВДВ — вовсе не традиция, а выдумка "глупцов".

— Какой-то глупец насчёт этих фонтанов выдумал. Это не традиция ВДВ. Это дурачки пьяные там купаются иногда, и пресса это преподносит как традицию. Это просто абсолютно негатив придуманный, таких традиций нет, — отметил Юрьев, добавив, что десантники — не моряки.

Ранее Лайф сообщал, что десантники искупались в фонтане парка Горького, несмотря на холод.