Родные Жанны Фриске вернули Русфонду все не использованные на лечение миллионы

Наследники артистки перечислили сегодня благотворительной организации остаток долга — более 13,5 миллиона рублей.

Родные Жанны Фриске вернули Русфонду все денежные средства, которые поклонники собирали на лечение певицы от рака головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

— 2 августа на счёт Русфонда поступило 13 653 214 рублей — остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года, — рассказала ТАСС представитель фонда.

Таким образом, родные певицы перечисли Русфонду не израсходованные на её лечение 21,6 миллиона рублей и 60 тысяч рублей компенсации уплаченной фондом госпошлины. Все возвращённые деньги намерены направить на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Напомним, с лета 2013 года Жанна Фриске боролась с раком головного мозга. Поклонники певицы по всей стране собрали на её лечение свыше 25 миллионов рублей. Деньги ей перечислил Русфонд 28 октября 2014 года. 15 июня 2015 года болезнь взяла верх, и Фриске умерла. После смерти артистки её родственники предоставили фонду отчёт о расходовании лишь 4,12 миллиона рублей на оплату медицинских услуг. Суд обязал наследников вернуть остальные 21,6 миллиона рублей благотворительной организации. Долгое время продолжались разбирательства, в том числе судебные.