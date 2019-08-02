На незаконном митинге 27 июля поймали более 130 уклонистов от службы в армии

Им грозит до двух лет лишения свободы. Но даже привлечение к уголовной ответственности, как оказалось, не освобождает их от призыва.

Среди задержанных на незаконной акции протеста 27 июля более сотни человек уклонялись от воинской службы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК. Всего речь идет о 134 жителях столицы, а в отношении 16 из них в следственные органы уже поступили материалы о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

— Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — проинформировали в ведомстве.

Вторая плохая новость для указанных граждан состоит в том, что даже тюрьма не спасет их от армии, так что им придется и отслужить, и отсидеть (скорее всего, в дисциплинарном батальоне).

— Привлечение к уголовной ответственности не освобождает "уклонистов" от прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил, — добавили в СК.

О том, что на несогласованной акции 27 июля будут отлавливать уклонистов, заранее сообщала пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. А в телеграм-каналах прошла информация, что работа в этом направлении будет вестись с особым пристрастием.Сообщалось, что у молодых людей призывного возраста среди митингующих проверят законность получения военного билета. Планировались и запросы в медучреждения, чтобы выяснить, сколько раз туда обращался тот или иной гражданин по выявленному заболеванию.

Напомним, что число арестованных за несанкционированную акцию 27 июля достигло 88 человек. Кроме того, назначено более 300 штрафов, а два человека были привлечены к обязательным работам.