Двое москвичей нашли себя среди "подписавшихся" за кандидата в Мосгордуму

Одна из "избирательниц" рассказала, что поддержать оппозиционера её вынудили обманом, заверив, что подписи собираются против застройки ландшафтного парка.

Два жителя столицы заявили, что не ставили подпись в поддержку незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, главы столичного отделения Партии перемен Александра Соловьёва.

— Я, Варенцова Екатерина Валерьевна, не ставила подпись в поддержку выдвижения в Мосгордуму Соловьёва Александра. Произошёл обман — списки мне подсунули, якобы против застройки ландшафтного парка "Митино", — рассказала москвичка.

"Избирательница" заявила, что ей неизвестно, кто такой Соловьёв. Аналогичное заявление в видеообращении сделал житель столицы Швыряев Артём Евгеньевич.

Напомним, на выборы в Мосгордуму выдвинули кандидатуры 426 человек. Их выдвижение завершилось 5 июля. Мосгоризбирком объявлял, что нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты. В частности, за одного из них якобы поставил подпись отец музыканта группы "Хлеб", хотя мужчина скончался ещё в 2017 году.