Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела, уронив сидевшего на плечах сына

Согласно материалам дела, отец споткнулся и упал вместе с ребёнком, в результате чего последний получил тяжёлую травму головы.

В столице возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы после травмирования своего сына. Согласно материалам дела, в мае текущего года ребёнок получил тяжёлые травмы головы на улице Академика Виноградова. Отмечается, что 51-летний москвич прогуливался с ребёнком и нёс его на своих плечах, однако споткнулся о выбоину на асфальте и упал вместе с мальчиком. При падении ребёнок сильно ударился головой.

Как сообщает "Московский комсомолец", ребёнка госпитализировали и поставили диагноз "ушиб головного мозга тяжёлой степени". Учитывая, что данная категория травм относится к категории тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Следователи посчитали, что при необходимой внимательности и предусмотрительности отец мог и обязан был предвидеть "наступление общественно опасных последствий".

— Семья пострадавшего мальчика исключительно положительная. Отец работает на стройке. Мама сидит дома. На учёте они у нас не состоят. По словам соседей, в пьянстве не замечены и ведут благопристойный образ жизни. Уголовное дело возбудили по указанию Черёмушкинской межрайонной прокуратуры, — рассказали изданию в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД "Тёплый Стан".

Как сообщал Лайф, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства лагеря в Хабаровском крае, где в результате драки между воспитанниками травмы получил один из детей.