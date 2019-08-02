Сторонников Навального заподозрили в отмывании более миллиарда рублей

По предварительной версии, более полумиллиона из них легализовал экс-глава предвыборного штаба блогера Леонид Волков.

Сторонников блогера Алексея Навального подозревают в отмывании более миллиарда рублей, полученных от зарубежных спонсоров, и уклонении от уплаты налогов. По данным РИА "ФАН", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Потенциальные фигуранты — экс-глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и сотрудники ФБК Анна Чехович, Вячеслав Гимади, Анна Бирюкова, Александра Помазуева и Евгения Замятина. Полиция проверила их счета и заметила на них оборот миллионов рублей сомнительного происхождения. Так, по данным агентства, на счета подозреваемых в "Альфа-банке" в 2017–2018 годах поступило более миллиарда рублей. Более половины из них (540 млн рублей) мог "отмыть" Волков, ещё 215 млн рублей — Рубанов.

По версии следствия, сторонники Навального могли получать сомнительные миллионы "из-за рубежа от третьих лиц". Отмечается, что Волков за несколько лет задолжал бюджету по налогам 4,6 млн рублей, Рубанов — 3,1 млн рублей.

К слову, сам Навальный сейчас отбывает 30 суток административного ареста по обвинению в повторном нарушении установленного порядка организации митинга.